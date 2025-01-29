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Писарев: «В ситуации с Угальде должна быть игра на опережение»

Сергей Ярошенко
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Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Не мое дело считать чужие деньги, и не знаю, насколько вся эта ситуация с Угальде имеет под собой реальную почву, тот же интерес от «ПСЖ», но это, конечно, тоже задача спортивного директора. Как бы в этой ситуации поступил бы, например, Джузеппе Маротта, мой любимый спортивный директор «Интера»: он бы просто вызвал игрока еще до паузы, или его агента, и сказал — спокойно отдыхай, ты провел хорошую часть сезона, клуб ждал, когда ты адаптируешься, поддерживали, покупали тебе партнеров, чтобы ты забивал, создавали условия. И вот ты заиграл. Езжай в отпуск, вернешься — сядем за стол переговоров и найдем консенсус. Одним словом, должна была быть игра на опережение. Возможно, с ним никто не общался, и они там, в отпуске, с агентом думали — как же сделать так, чтобы выбить себе условия. Но, отмечу, что мы обсуждаем ситуацию, в существовании которой до конца не уверены. Может быть, это просто слухи», — цитирует Писарева «РБ Спорт».

22-летний костариканец в этом сезоне провел за «Спартак» 18 игр и забил 15 мячей, в том числе, отличившись покером в ворота «Локомотива».

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
Николай Писарев
Футбол
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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