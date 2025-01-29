Писарев: «Мы не должны никому позволять себя вести так, как Бителло»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Динамо» Бителло, который пропустил часть сбора бело-голубых.

«На мой взгляд, мы не должны никому позволять так себя с собой вести. В игру «Динамо» Бителло, конечно, встроен, но лично для меня он довольно средний футболист, у него нет, например, удара ни с одной, ни с другой ноги. Да, он хороший ассистент, но, на мой взгляд, все же не для топ-пятерки. Но, повторюсь, всем клубам надо как-то обезопасить себя юридически от таких ситуаций, которые перекликаются с известным «делом Босмана». К тому же, с 1 января ФИФА временно ввел новую нормативную базу о регулировании трансферов (изменения касаются расчета компенсации при нарушении контракта и возможного подстрекательства к нарушению). Так что и нам надо скрупулезно юридически ко всему подходить, потому что клубы в таких ситуациях не очень защищены», — цитирует Писарева «РБ Спорт».

25-летний бразилец в этом сезоне провел в составе «Динамо» 15 матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал девять результативных передач. Игрок пропустил медосмотр и часть первого сбора клуба в ОАЭ.