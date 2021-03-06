Акинфеев пропустит второй матч ЦСКА подряд
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в заявку на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
Место в воротах займет Илья Помазун, который был досрочно возвращен из аренды в «Урале».
Ранее 34-летний капитан армейцев пропустил встречу против «Локомотива» (0:2). По официальной информации ЦСКА, у Акинфеева выявлены симптомы ОРВИ. При этом некоторые источники сообщали, что футболист заразился коронавирусом.
Состав на матч #ЦСКАахмат! pic.twitter.com/UEZIEDAIPw— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 6, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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