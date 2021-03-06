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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Акинфеев пропустит второй матч ЦСКА подряд

13:12
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в заявку на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Место в воротах займет Илья Помазун, который был досрочно возвращен из аренды в «Урале».

Ранее 34-летний капитан армейцев пропустил встречу против «Локомотива» (0:2). По официальной информации ЦСКА, у Акинфеева выявлены симптомы ОРВИ. При этом некоторые источники сообщали, что футболист заразился коронавирусом.

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