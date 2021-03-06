ЦСКА — «Ахмат»: Помазун, Энджуке и Рондон выйдут в стартовом составе
Стали известны составы ЦСКА и «Ахмата» на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 6 марта и начнется в 14:00 мск.
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Васин, Магнуссон, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Эджуке, Кучаев, Влашич, Рондон.
Запасные: Тороп, Чалов, Сигурдссон, Щенников, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Шкурин.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мелкадзе.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Кармаев, Кадыров, Ильин, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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