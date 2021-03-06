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ЦСКА — «Ахмат»: Помазун, Энджуке и Рондон выйдут в стартовом составе

12:50
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Стали известны составы ЦСКА и «Ахмата» на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 6 марта и начнется в 14:00 мск.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Васин, Магнуссон, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Эджуке, Кучаев, Влашич, Рондон.

Запасные: Тороп, Чалов, Сигурдссон, Щенников, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Шкурин.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мелкадзе.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Кармаев, Кадыров, Ильин, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку.

ЦСКА — Ахмат

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