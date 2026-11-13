Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Усмана Нурмагомедова приговорили к 6 месяцам тюрьмы за драку с Мерабом Двалишвили в ОАЭ

Усмана Нурмагомедова приговорили к 6 месяцам тюрьмы за драку с Мерабом. После выхода его депортируют из ОАЭ

Евгений Нарижный
Корреспондент
Усман Нурмагомедов.
Фото Getty Images
Двалишвили отделался штрафом.

Российский боец Усман Нурмагомедов получил шесть месяцев тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч дирхамов (около 82 тысяч долларов) за участие в массовой драке с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. После отбытия наказания россиянина должны депортировать из ОАЭ. Всего уголовный суд Абу-Даби признал виновными десять человек, восьмерым из которых назначил тюремные сроки.

Официальное сообщение судебного департамента ОАЭ подтверждает вынесенные приговоры, однако не раскрывает фамилии осужденных. О наказании непосредственно Усмана Нурмагомедова также написали другие грузинские СМИ, включая Georgia Today. Вместе с россиянином, по информации 1TV, шесть месяцев заключения и штраф получил еще один человек из его окружения.

Усман Нурмагомедов дал пощечину Мерабу Двалишвили. Усман Нурмагомедов дал пощечину Двалишвили. Появились видео и подробности драки

Что произошло в отеле

Драка случилась 11 ноября в отеле Yas Hilton на острове Яс в Абу-Даби, куда участники конфликта приехали перед турниром борцовской организации Real American Freestyle (RAF). Двалишвили давал интервью, когда к нему со спины подошел Усман Нурмагомедов в сопровождении нескольких человек. Россиянин обратился к грузину со словами «У меня к тебе вопрос», после чего дал ему пощечину. Затем началась массовая потасовка.

На стороне Двалишвили находился грузинский борец Саба Лазишвили. По словам Мераба, соперники значительно превосходили их числом, а удары продолжались даже после того, как он и его товарищ оказались на полу. Двалишвили утверждал, что сотрудники охраны удерживали его, мешая защищаться. Впоследствии грузин опубликовал видео, на котором ему оказывают медицинскую помощь из-за рассечения на лице.

Конфликту предшествовали многомесячные разногласия между Двалишвили и окружением Нурмагомедовых. В январе 2025 года Мераб победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс UFC в легчайшем весе. В июле 2026-го на мероприятии RAF в Тбилиси он ударил борца Ахмеда Гаджимагомедова, вступившегося за Умара. Ислам Махачев после драки в Абу-Даби напомнил об этом эпизоде и заявил, что нынешнему столкновению предшествовали действия самого грузина.

Какое наказание получили участники

Уже 12 ноября полиция Абу-Даби официально сообщила о задержании восьми непосредственных участников драки и еще двух человек, снимавших происходящее на телефоны. Все десять фигурантов были переданы прокуратуре. Правоохранительные органы подтвердили, что причиной столкновения стали прежние разногласия между его участниками.

Уголовный суд приговорил шестерых обвиняемых к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч дирхамов каждому. После отбытия наказания их депортируют из ОАЭ. Основанием стали нарушение общественной безопасности, создание паники и угроза жизни окружающих. Именно к этой группе осужденных, согласно информации грузинских СМИ, относится Усман Нурмагомедов.

Еще двое обвиняемых получили штрафы по 50 тысяч дирхамов (около 13,6 тысячи долларов) без лишения свободы. Суд признал их виновными в нарушении общественной безопасности и причинении телесных повреждений другим людям. По информации 1TV, речь идет о Двалишвили и Лазишвили. Грузинский телеканал также сообщил, что расходы на уплату их штрафов намерена взять на себя организация RAF.

Отдельные приговоры вынесли двум людям, которые снимали драку и распространяли видеозаписи в интернете. За нарушение неприкосновенности частной жизни каждый получил шесть месяцев заключения, штраф в 300 тысяч дирхамов и последующую депортацию. Суд постановил конфисковать использованные для съемки телефоны, а опубликованные записи удалить. Общая сумма назначенных десятерым фигурантам штрафов составила 2,5 миллиона дирхамов — около 680 тысяч долларов.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова. Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

Что будет с Нурмагомедовым и Двалишвили

Брат Сабы Лазишвили Звиад утром 13 ноября сообщил, что судебное разбирательство завершилось, а освобождения обоих грузин ожидают к 17.00 по местному времени. Позднее руководитель RAF Чэд Бронштейн подтвердил, что Двалишвили вернулся в расположение организации в Абу-Даби, и поблагодарил местные власти за содействие.

Соревнования RAF запланированы на 14 ноября. Двалишвили должен встретиться с Марлоном Мораесом, а Умар Нурмагомедов — с Юрайей Фейбером. Усман не значился среди участников турнира, поскольку приехал поддержать брата. Еще до вынесения приговоров Бронштейн заявил, что россиянин не будет допущен на мероприятие.

Для 28-летнего Усмана уголовное дело возникло в период, когда обсуждался его возможный переход в UFC. После завершения эксклюзивного периода переговоров с PFL в конце октября он получил возможность обсуждать контракт с другими промоушенами. Ранее президент UFC Дана Уайт подтверждал заинтересованность организации в россиянине, однако после драки публично осудил произошедшее. О дополнительных спортивных санкциях в отношении Нурмагомедова не сообщалось.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили
«Разобраться и наказать». ФХР потребовала санкций против организаторов бойкота допуска сборной России на МЧМ
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Динамо» отстранило Тамбиева. Разин разгромил «Спартак». Россия и МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
Будущее КХЛ, потолок зарплат, доходы лиги: интервью Доброхвалова
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Новые козни против молодежной сборной России
Новые козни против молодежной сборной России
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
Алина Лысенко: стала чемпионкой мира по велоспорту после ухода из фигурного катания
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Кучка трусов, вам придется ответить». Каладзе, Кварацхелия и другие грузины — о драке Мераба и Усмана
Новости
RSS RSS
Все новости