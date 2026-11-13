Усмана Нурмагомедова приговорили к 6 месяцам тюрьмы за драку с Мерабом. После выхода его депортируют из ОАЭ

Двалишвили отделался штрафом.

Российский боец Усман Нурмагомедов получил шесть месяцев тюремного заключения и штраф в размере 300 тысяч дирхамов (около 82 тысяч долларов) за участие в массовой драке с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. После отбытия наказания россиянина должны депортировать из ОАЭ. Всего уголовный суд Абу-Даби признал виновными десять человек, восьмерым из которых назначил тюремные сроки.

Официальное сообщение судебного департамента ОАЭ подтверждает вынесенные приговоры, однако не раскрывает фамилии осужденных. О наказании непосредственно Усмана Нурмагомедова также написали другие грузинские СМИ, включая Georgia Today. Вместе с россиянином, по информации 1TV, шесть месяцев заключения и штраф получил еще один человек из его окружения.

Что произошло в отеле

Драка случилась 11 ноября в отеле Yas Hilton на острове Яс в Абу-Даби, куда участники конфликта приехали перед турниром борцовской организации Real American Freestyle (RAF). Двалишвили давал интервью, когда к нему со спины подошел Усман Нурмагомедов в сопровождении нескольких человек. Россиянин обратился к грузину со словами «У меня к тебе вопрос», после чего дал ему пощечину. Затем началась массовая потасовка.

На стороне Двалишвили находился грузинский борец Саба Лазишвили. По словам Мераба, соперники значительно превосходили их числом, а удары продолжались даже после того, как он и его товарищ оказались на полу. Двалишвили утверждал, что сотрудники охраны удерживали его, мешая защищаться. Впоследствии грузин опубликовал видео, на котором ему оказывают медицинскую помощь из-за рассечения на лице.

Конфликту предшествовали многомесячные разногласия между Двалишвили и окружением Нурмагомедовых. В январе 2025 года Мераб победил Умара Нурмагомедова единогласным решением судей и защитил пояс UFC в легчайшем весе. В июле 2026-го на мероприятии RAF в Тбилиси он ударил борца Ахмеда Гаджимагомедова, вступившегося за Умара. Ислам Махачев после драки в Абу-Даби напомнил об этом эпизоде и заявил, что нынешнему столкновению предшествовали действия самого грузина.

Какое наказание получили участники

Уже 12 ноября полиция Абу-Даби официально сообщила о задержании восьми непосредственных участников драки и еще двух человек, снимавших происходящее на телефоны. Все десять фигурантов были переданы прокуратуре. Правоохранительные органы подтвердили, что причиной столкновения стали прежние разногласия между его участниками.

Уголовный суд приговорил шестерых обвиняемых к шести месяцам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч дирхамов каждому. После отбытия наказания их депортируют из ОАЭ. Основанием стали нарушение общественной безопасности, создание паники и угроза жизни окружающих. Именно к этой группе осужденных, согласно информации грузинских СМИ, относится Усман Нурмагомедов.

Еще двое обвиняемых получили штрафы по 50 тысяч дирхамов (около 13,6 тысячи долларов) без лишения свободы. Суд признал их виновными в нарушении общественной безопасности и причинении телесных повреждений другим людям. По информации 1TV, речь идет о Двалишвили и Лазишвили. Грузинский телеканал также сообщил, что расходы на уплату их штрафов намерена взять на себя организация RAF.

Отдельные приговоры вынесли двум людям, которые снимали драку и распространяли видеозаписи в интернете. За нарушение неприкосновенности частной жизни каждый получил шесть месяцев заключения, штраф в 300 тысяч дирхамов и последующую депортацию. Суд постановил конфисковать использованные для съемки телефоны, а опубликованные записи удалить. Общая сумма назначенных десятерым фигурантам штрафов составила 2,5 миллиона дирхамов — около 680 тысяч долларов.

Что будет с Нурмагомедовым и Двалишвили

Брат Сабы Лазишвили Звиад утром 13 ноября сообщил, что судебное разбирательство завершилось, а освобождения обоих грузин ожидают к 17.00 по местному времени. Позднее руководитель RAF Чэд Бронштейн подтвердил, что Двалишвили вернулся в расположение организации в Абу-Даби, и поблагодарил местные власти за содействие.

Соревнования RAF запланированы на 14 ноября. Двалишвили должен встретиться с Марлоном Мораесом, а Умар Нурмагомедов — с Юрайей Фейбером. Усман не значился среди участников турнира, поскольку приехал поддержать брата. Еще до вынесения приговоров Бронштейн заявил, что россиянин не будет допущен на мероприятие.

Для 28-летнего Усмана уголовное дело возникло в период, когда обсуждался его возможный переход в UFC. После завершения эксклюзивного периода переговоров с PFL в конце октября он получил возможность обсуждать контракт с другими промоушенами. Ранее президент UFC Дана Уайт подтверждал заинтересованность организации в россиянине, однако после драки публично осудил произошедшее. О дополнительных спортивных санкциях в отношении Нурмагомедова не сообщалось.