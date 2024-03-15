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Акинфеев — о совете Карпина уезжать в Европу: «Что-то не вижу, чтобы у кого-то была куча вариантов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в Европу.

«Валерий Георгиевич так думает. Мне-то что? Если есть предложение — пусть уезжают. Но я что-то не вижу, чтобы у кого-то куча вариантов была. Надо наш футбол развивать, а потом об остальном думать», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

В сентябре прошлого года Карпин посоветовал всем российским игрокам, у кого есть возможность перейти в европейский клуб, уезжать из РПЛ.

Позже Карпин объяснил, что имел ввиду только лучшие европейские чемпионаты.

В марте сборная России сыграет против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в рамках тренировочного сбора. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Источник: «Чемпионат»
Валерий Карпин
Игорь Акинфеев
Футбол
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
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10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
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12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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