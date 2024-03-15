Спортивный психолог Гущин: «У Промеса психотип асоциального психопата. Что думают об имидже «Спартака» и федерации?»
Спортивный психолог Вадим Гущин оценил для «СЭ» психотип нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
«Нашим легионерам не ставят психиатрические заключения. У них проверяют биохимию и оценивают состояние сердечно-сосудистой системы. Но мы не знаем, в каком психическом состоянии попадают сюда иностранцы. Голландия — не самая спокойная страна. Конечно, хорошо предъявлять обвинения в торговле наркотиков, но в Голландии это достаточно повседневное мероприятие. Эта страна гордится своей свободой, а Квинси — их яркий представитель.
Судя по всем делам Промеса, у него психотип асоциального психопата. Поставить этот диагноз официально не имею права, для этого мне нужно его разрешение на обследование. То, что мы знаем о нем, отражает его состояние психики, которое уже требует как минимум психиатрической экспертизы. Надо четко понимать, что талант — это одно, состояние здоровья — другое. Уверен, психоневролог его не обследовал.
Мы легко относимся к привлечению легионеров. Руководство «Спартака» не знало, что он официально под уголовным преследованием? Знало, но позволяло игроку жить в России и зарабатывать деньги. Во всей этой истории Квинси Промеса жалко. Безусловно, футболист он талантливый, приносящий команде большую пользу. Но означает ли это, что человек с такой «кредитной историей» должен и может зарабатывать деньги? Лишь из-за того, что он не из России?
У меня нет выводов по данной ситуации. Только одни вопросы: почему с такой историей человек вообще выходит на поле? Что думают об имидже клуба и федерации [РФС]? У нас это нормально или нарушение?» — сказал Гущин корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.
В среду, 13 марта, стало известно, что Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.
14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего игрока к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.
Зарина Халимхонова
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5