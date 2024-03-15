Спортивный психолог Гущин: «У Промеса психотип асоциального психопата. Что думают об имидже «Спартака» и федерации?»

Спортивный психолог Вадим Гущин оценил для «СЭ» психотип нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Нашим легионерам не ставят психиатрические заключения. У них проверяют биохимию и оценивают состояние сердечно-сосудистой системы. Но мы не знаем, в каком психическом состоянии попадают сюда иностранцы. Голландия — не самая спокойная страна. Конечно, хорошо предъявлять обвинения в торговле наркотиков, но в Голландии это достаточно повседневное мероприятие. Эта страна гордится своей свободой, а Квинси — их яркий представитель.

Судя по всем делам Промеса, у него психотип асоциального психопата. Поставить этот диагноз официально не имею права, для этого мне нужно его разрешение на обследование. То, что мы знаем о нем, отражает его состояние психики, которое уже требует как минимум психиатрической экспертизы. Надо четко понимать, что талант — это одно, состояние здоровья — другое. Уверен, психоневролог его не обследовал.

Мы легко относимся к привлечению легионеров. Руководство «Спартака» не знало, что он официально под уголовным преследованием? Знало, но позволяло игроку жить в России и зарабатывать деньги. Во всей этой истории Квинси Промеса жалко. Безусловно, футболист он талантливый, приносящий команде большую пользу. Но означает ли это, что человек с такой «кредитной историей» должен и может зарабатывать деньги? Лишь из-за того, что он не из России?

У меня нет выводов по данной ситуации. Только одни вопросы: почему с такой историей человек вообще выходит на поле? Что думают об имидже клуба и федерации [РФС]? У нас это нормально или нарушение?» — сказал Гущин корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В среду, 13 марта, стало известно, что Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего игрока к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Зарина Халимхонова