Участие Урунова в матче против «Сочи» под вопросом

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья Остона Урунова и возможность его участия в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Завтра Остон будет в общей группе, а там посмотрим. Пока неизвестно, сыграет ли он в следующем матче. Это все равно решает медицинский и тренерский штаб», — сказал Газизов «СЭ».

Урунов пропустил матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:0).

Матч «Уфа» — «Сочи» состоится 25 апреля.

(Екатерина Звенигородская)