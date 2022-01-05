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«Спартак» может приобрести эквадорского нападающего софийского ЦСКА

11:21
Хорди Кайседо. Фото Instagram
Хорди Кайседо. Фото Instagram
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«Спартак» заинтересован в приобретении 24-летнего эквадорского нападающего софийского ЦСКА Хорди Кайседо, информирует Bulgaria On Air.

Как отмечается, он входит в список красно-белых из пяти форвардов. Представители «Спартака» еще будут наблюдать за футболистом во время зимних сборов.

Также на Кайседо претедуют турецкий «Аданаспор», который уже готовит конкретное предложение по трансферу. ЦСКА хочет получить за футболиста 5,5 миллиона евро. Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона.

В этом сезоне Кайседо провел 30 матчей за клуб и забил 17 голов.

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Роман Шишов все материалы автора

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