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Сегодня, 11:50

Титов — о Станковиче: «Он живет командой и результатом. Дай Бог, чтобы ему хватило сил»

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Экс-капитан «Спартака» Егор Титов в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Нужно дать время Станковичу, потому что невозможно, имея практически такой же состав, сразу давать выдающийся результат. Я не сторонник сразу поливать человека. Радует в нем то, что у него есть контакт с футболистами. Видно, как он к ним относится и что у игроков есть ответная реакция.

Станкович был великим футболистом, выигравшим все. Видно, что он знает, как правильно общаться с ребятами. Я визуально увидел полный контакт с командой, он живет командой и результатом. Дай Бог, чтобы ему хватило сил и эмоций, ведь дальше будет только интереснее», — сказал Титов «СЭ».

В следующем матче «Спартак» дома встретится с «Крыльями Советов» 5 августа, в рамках 3-го тура чемпионата России. После двух встреч красно-белые набрали 3 очка и идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Денис Сафронов

Деян Станкович
Егор Титов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
6
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
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Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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