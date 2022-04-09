Кавазашвили: «Зарема выступала очень агрессивно против арбитров, поэтому они будут вынуждены судить без ошибок»
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
«Я думаю, «Спартаку» будет очень и очень сложно, так как тулякам самим нужны очки, они сами в плохом положении. Настрой будет у всех серьезный, я в этом не сомневаюсь. Но как будет с мастерством у «Спартака» завтра, я не могу ничего сказать. Поскольку они играют на домашнем стадионе, думаю, они должны все-таки додавить и выиграть. И в связи с последними судейскими скандалами, были высказывания руководителей многих футбольных клубов, что судьи никудышные, обзывали козлами, что они не умеет судить и так далее, поэтому к этому матчу будет особое внимание. Супруга Федуна выступала очень и очень агрессивно против судей, поэтому они будут вынуждены судить так, как есть, без единой ошибки. Что касается игры, все-таки у меня есть надежда, что они выиграют и возьмут три очка, иначе им будет плохо. Десятое место очень плохое и скользкое», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.
Матч 24-го Тиькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал» состоится 10 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
5
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0