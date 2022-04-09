Кавазашвили: «Зарема выступала очень агрессивно против арбитров, поэтому они будут вынуждены судить без ошибок»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«Я думаю, «Спартаку» будет очень и очень сложно, так как тулякам самим нужны очки, они сами в плохом положении. Настрой будет у всех серьезный, я в этом не сомневаюсь. Но как будет с мастерством у «Спартака» завтра, я не могу ничего сказать. Поскольку они играют на домашнем стадионе, думаю, они должны все-таки додавить и выиграть. И в связи с последними судейскими скандалами, были высказывания руководителей многих футбольных клубов, что судьи никудышные, обзывали козлами, что они не умеет судить и так далее, поэтому к этому матчу будет особое внимание. Супруга Федуна выступала очень и очень агрессивно против судей, поэтому они будут вынуждены судить так, как есть, без единой ошибки. Что касается игры, все-таки у меня есть надежда, что они выиграют и возьмут три очка, иначе им будет плохо. Десятое место очень плохое и скользкое», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Матч 24-го Тиькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал» состоится 10 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.