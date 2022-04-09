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Кавазашвили: «Зарема выступала очень агрессивно против арбитров, поэтому они будут вынуждены судить без ошибок»

Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Арсенал»
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«Я думаю, «Спартаку» будет очень и очень сложно, так как тулякам самим нужны очки, они сами в плохом положении. Настрой будет у всех серьезный, я в этом не сомневаюсь. Но как будет с мастерством у «Спартака» завтра, я не могу ничего сказать. Поскольку они играют на домашнем стадионе, думаю, они должны все-таки додавить и выиграть. И в связи с последними судейскими скандалами, были высказывания руководителей многих футбольных клубов, что судьи никудышные, обзывали козлами, что они не умеет судить и так далее, поэтому к этому матчу будет особое внимание. Супруга Федуна выступала очень и очень агрессивно против судей, поэтому они будут вынуждены судить так, как есть, без единой ошибки. Что касается игры, все-таки у меня есть надежда, что они выиграют и возьмут три очка, иначе им будет плохо. Десятое место очень плохое и скользкое», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Матч 24-го Тиькофф РПЛ «Спартак» — «Арсенал» состоится 10 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
4
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 15
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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