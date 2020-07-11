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«Ахмат» — «Зенит»: видеотрансляция матча в 18.30

11 июля 2020, 16:30
«Ахмат» на своем поле примет «Зенит» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Зенит»
«Ахмат» на своем поле примет «Зенит» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Зенит»
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В субботу, 11 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Петербургский клуб досрочно стал чемпионом России, грозненцы идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Следить за матчем «Ахмат» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Зенит»

Ахмат — Зенит

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