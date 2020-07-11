В субботу, 11 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Петербургский клуб досрочно стал чемпионом России, грозненцы идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Следить за матчем «Ахмат» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Зенит»