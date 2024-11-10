«Ахмат» — «Зенит»: гости выигрывают после первого тайма

«Зенит» после первого тайма на выезде обыгрывает «Ахмат» в матче 15-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл защитник грозненцев Арсен Адамов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды из «Зенита». Гости отыгрались благодаря голу Густаво Мантуана на 9-й минуте. На 21-й минуте «Зенит» вышел вперед, отличился Матео Кассьерра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».