«Ахмат» за две минуты переломил ход матча с «Химками» и одержал победу

«Ахмат» одержал волевую победу на выезде в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок». Встреча закончилась со счетом 2:1.

Первыми счет открыли хозяева усилиями Егора Данилкина. Позже мяч был переписан на Александра Пуцко, который стал автором автогола.

Во второй половине у «Химок» был отличный шанс увеличить преимущество, но Артем Полярус не забил пенальти.

А затем «Ахмат» в течение минуты забил два гола. Сначала пенальти реализовал Владимир Ильин, а затем отличился Артем Тимофеев.

Также во втором тайме за две желтые карточки был удалены защитники «Химок» Брайн Идову и Кирилл Боженов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Химки» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (1:0)

Голы: Пуцко, 21 — в свои ворота (1:0). Ильин, 73 — с пенальти (1:1). Тимофеев, 74 (1:2).

Нереализованный пенальти: Полярус, 66 (мимо)

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Алиев, 74), Мартусевич, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате (Липовой, 76).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Роши (Ненахов, 55), Тимофеев, Ильин (А.Кадыров, 86), Харин (Иванов, 46), Исмаэл (Мелкадзе, 65), Понсе (Бериша, 46).

Предупреждения: Исмаэл, 3. Боженов, 16. Понсе, 36. Полярус, 39. Идову, 72. Бериша, 75. Семенов, 80. Трошечкин, 88. А.Кадыров, 90.

Удаления: Идову, 76. Боженов, 90+4.

Судьи: Кукуян (Сочи). Болотенков (Москва), Гурбанов (Краснодар).

22 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».