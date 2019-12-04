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«Ахмат» в очередной раз наказали за использование громкой связи на стадионе

14:05

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Рубин» (1:1).

— На 79, 80 и 89 минуте диктор «Ахмат Арены» использовал микрофон для поддержки «Ахмата». Клуб из Грозного оштрафован на 50 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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