«Ахмат» в очередной раз наказали за использование громкой связи на стадионе
14:05
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Рубин» (1:1).
— На 79, 80 и 89 минуте диктор «Ахмат Арены» использовал микрофон для поддержки «Ахмата». Клуб из Грозного оштрафован на 50 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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