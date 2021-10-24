«Ахмат» — «Урал»: где смотреть онлайн трансляцию матча
В воскресенье, 24 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В прошлом сезоне грозненцы дома победили «Урал» со счетом 2:0, а в Екатеринбурге была зафиксирована ничья 1:1.
В нынешнем сезоне «Ахмат» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 12 очков в 11 встречах, у «Урала» — девять очков и 15-я строчка.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Ахмат» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и на канале «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю