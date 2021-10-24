В воскресенье, 24 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне грозненцы дома победили «Урал» со счетом 2:0, а в Екатеринбурге была зафиксирована ничья 1:1.

В нынешнем сезоне «Ахмат» занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 12 очков в 11 встречах, у «Урала» — девять очков и 15-я строчка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и на канале «Матч Премьер».