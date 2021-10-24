В «Спартаке» готовили Рассказова к игре в центре обороны против «Зенита»
По информации «СЭ», Николай Рассказов наигрывался правым центральным защитником на тренировках «Спартака» перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
Главный тренер красно-белых Руй Витория рассчитывает выпустить 23-летнего российского футболиста в старте против сине-бело-голубых. Игра пройдет сегодня, 24 октября, в Санкт-Петербурге.
Ранее, 20 октября, Рассказов допустил ряд ошибок в матче группового турнира Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Тогда он играл в центре обороны московского клуба.
В текущем сезоне Рассказов провел 13 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу.
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