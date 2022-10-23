«Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Торпедо»

«Ахмат» на домашнем поле обыграл «Торпедо» в метче 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Мохамед Конате на 41-й минуте.

Отметим, что главный тренер московской команды Андрей Талалаев не полетел на матч в Грозный из-за болезни.

«Ахмат» набрал 23 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками осталось на 16-й позиции.