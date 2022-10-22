Талалаев не полетел с «Торпедо» в Грозный из-за болезни

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом» из-за болезни, сообщает пресс-служба клуба.

«Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле. Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», — приводит слова главного врача «Торпедо» Кирилла Иванова Telegram-канал клуба.

Ранее «СЭ» сообщил, что Талалаев не полетел в Грозный из-за недопонимания с руководством своего бывшего клуба.

Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба 11 сентября после поражения в матче 9-го тура с «Нижним Новгородом» (1:3). Специалист работал с командой с июля 2020 года.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.