«Ахмат» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Ахмат» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 30 марта

«Ахмат» примет «Спартак» в рамках 22-го тура РПЛ в воскресенье, 30 марта. Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

По итогам 21-го тура премьер-лиги грозненский клуб набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 43 баллами идут на второй строчке чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

30 марта 2025, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)

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