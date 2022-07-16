«Ахмат» — «Спартак»: Мозес сравнял счет потрясающим дальним ударом

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес отличился в концовке второго таймам матча 1-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сравнял счет — 1:1.

Игроки «Ахмата» смогли отбить первую атаку, но недалеко выбили мяч. За пределами штрафной его в одно касание обработал Мозес. А вторым касанием хавбек нанес потрясающий по траектории удар.