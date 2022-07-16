«Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Ахмата»

«Спартак» в матче 1-го тура РПЛ на выезде играл против «Ахмата». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Хозяева поля открыли счет на последней секунде первого тайма. Отличился бывший хавбек красно-белых Артем Тимофеев.

К этому моменту красно-белые уже играли в меньшинстве. Защитник Мацей Рыбус умудрился получить сразу две желтые карточки в одном эпизоде и был удален с поля.

Но даже в меньшинстве «Спартак» сумел уйти от поражения. В конце второго тайма вышедший на замену полузащитник Виктор Мозес нанес потрясающий дальний удар и сравнял счет.

В следующем туре «Спартак» также на выезде сыграет против «Краснодара». Встреча пройдет 23 июля. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет «Факел».