Агаларов дебютировал за «Ахмат» в матче против «Спартака»

Нападающий Гамид Агаларов дебютировал в составе «Ахмата». Он появился на поле, выйдя на замену во втором тайме по ходу матча первого тура РПЛ против «Спартака».

В сезоне-2021/22 форвард забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах.

Летом он перешел в «Ахмат», подписав контракт на три года.

Отметим, что 16 июля футболист отмечает день рождения. Ему исполнилось 22 года.