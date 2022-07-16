Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:22

Агаларов дебютировал за «Ахмат» в матче против «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Гамид Агаларов дебютировал в составе «Ахмата». Он появился на поле, выйдя на замену во втором тайме по ходу матча первого тура РПЛ против «Спартака».

В сезоне-2021/22 форвард забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах.

Летом он перешел в «Ахмат», подписав контракт на три года.

Отметим, что 16 июля футболист отмечает день рождения. Ему исполнилось 22 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
Каким будет новый Кубок России и сколько на него дадут денег. Игр станет больше, лишь бы не запутаться
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Абаскаль: «Конечно, мы недовольны тем, что позволили слишком много сопернику»
«Ахмат» — «Спартак»: почему не удален вратарь Шелия? Следовало ли назначить пенальти?
Абаскаль — о матче с «Ахматом»: «Ребята должны были показать, что бьются за клуб»
Рыбус подставил «Спартак», а Мозес — спас. Первый матч «Спартака» закончился судейским скандалом
«Открытое хулиганство». Пресняков — об эпизоде с Шелией в матче «Спартака» с «Ахматом»
Нагучев не понимает, почему вратарь «Ахмата» не получил красную карточку в игре со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Спартак»: Безбородов добавил три минуты, но гол забит на четвертой. Как такое может быть?

«Ахмат» — «Спартак»: Мозес сравнял счет потрясающим дальним ударом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости