Агаларов дебютировал за «Ахмат» в матче против «Спартака»
Нападающий Гамид Агаларов дебютировал в составе «Ахмата». Он появился на поле, выйдя на замену во втором тайме по ходу матча первого тура РПЛ против «Спартака».
В сезоне-2021/22 форвард забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах.
Летом он перешел в «Ахмат», подписав контракт на три года.
Отметим, что 16 июля футболист отмечает день рождения. Ему исполнилось 22 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
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