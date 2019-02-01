"Ахмат" сделал заявление по Пилипчуку

"Ахмат" в своем официальном Твиттере объявил о расторжении контракта со старшим тренером Романом Пилипчуком. 51-летний специалист возглавил минское "Динамо".

- Работавший с сентября прошлого года в должности старшего тренера грозненского клуба Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо". Действующий контракт между футбольным клубом "Ахмат" и специалистом расторгнут по согласию сторон, - говорится в заявлении.

Работавший с сентября прошлого года в должности старшего тренера грозненского клуба Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо". Действующий контракт между футбольным клубом "Ахмат" и специалистом расторгнут по согласию сторон. pic.twitter.com/9aSWEgqHRS – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 1 февраля 2019 г.

Напомним, ранее Пилипчук работал в таких клубах как "Спартак", "Олимпик", "Динамо", "Балтика", "Дачия" и "Шинник".

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