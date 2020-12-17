«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином», продлив серию без побед до пяти матчей

«Ахмат» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Рубином» со счетом 0:0.

Команда Андрея Талалаева не может одержать победу в пяти матчах подряд — ранее «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и «Зенитом» (2:2), а также уступил «Ростову» (0:1) и «Сочи» (0:2).

После этого матча грозненцы с 26 очками занимают 10-е место в турнирной таблице, казанцы с 28 очками — на 9-й строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 0:0

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Пуцко, Быстров, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Бериша (Уциев, 83), Харин (Швец, 72), Исмаэл, Мелкадзе (Альсултанов, 46).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Йевтич, Макаров, Самошников, Хван Ин Бом, Абильдгор, Игнатьев (Климов, 74).

Предупреждения: Йевтич, 22. Пуцко, 27. Хван Ин Бом, 68. Абильдгор, 90+3.

Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков (Москва), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Турбин (Дмитров). Еремин (Москва).

17 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».