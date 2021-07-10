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Полузащитник «Рубина» Макаров: «Слуцкий от нас никуда не уйдет»

23:05
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий является кандидатом на пост главного тренера сборной России.

50-летний специалист уже возглавлял национальную команду (2015-2016) до Станислава Черчесова, об отставке которого было объявлено в четверг.

— Много разговоров о Слуцком в сборной. Олег Яровинский рассказывал, что в командных чатиках шутят на эту тему.

— Да, нет, мы не особо шутим на эту тему. Понимаем, что Викторович от нас не уйдет никуда. Вряд ли он будет работать на две команды. У него есть цели и задачи с «Рубином» и у нас они есть. Поэтому, думаю, он останется в клубе и будем бороться за высокие места.

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