Полузащитник «Рубина» Макаров: «Слуцкий от нас никуда не уйдет»
23:05
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий является кандидатом на пост главного тренера сборной России.
50-летний специалист уже возглавлял национальную команду (2015-2016) до Станислава Черчесова, об отставке которого было объявлено в четверг.
— Много разговоров о Слуцком в сборной. Олег Яровинский рассказывал, что в командных чатиках шутят на эту тему.
— Да, нет, мы не особо шутим на эту тему. Понимаем, что Викторович от нас не уйдет никуда. Вряд ли он будет работать на две команды. У него есть цели и задачи с «Рубином» и у нас они есть. Поэтому, думаю, он останется в клубе и будем бороться за высокие места.
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