Актер Баринов вступился за однофамильца: «Локомотив» должен уговаривать его остаться! Позиция руководства непонятна»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с контрактом Дмитрия Баринова.

Нынешнее соглашение с 29-летним россиянином действует до конца июня 2026 года.

«Позиция руководства мне давно непонятна, с момента ухода Семина. То хотели делать ферму, выращивать бычков на продажу. Как бы не разрушили ситуацию, которая возникла в команде. Не хочется ее терять. Это самая русская команда! Хорошая атмосфера. Дима Баринов подарил мне майку после «Рубина». Смотрел на Антона Миранчука: его не надо было отпускать! Одного опытного Баринова мало. Ребята заиграли, но для молодости нужен фундамент. Миранчук и Баринов эту почву организовали бы. На подкорке у Баринова есть, что «Локомотив» — его родной клуб. Его ни в коем случае нельзя отпускать. Смотря в чем заинтересовано руководство. Когда приходили немцы, говорили, что создадут ферму. Мне, как болельщику, какая от этого радость? Мне нужно, чтобы команда выигрывала. Кого-то продали, заработали, что я с этого имею? Так и тут. Они должны уговаривать Баринова остаться. Тем более он в замечательной физической форме. Его нельзя отпускать, если они хотят, чтобы команда стремилась к высшей цели», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.