«Ахмат» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Пари НН» на матч 14-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 15.15 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Камило, Самородов.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Ведерников, Карич, Калинский, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Ожегович, Боселли.