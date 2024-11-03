Семин об удалении Роши: «Он сильный защитник, но нужно держать эмоции при себе»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» драку в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

На 54-й минуте встречи на поле начался массовый конфликт. В ходе стычки защитник красно-синих Виллиан Роша повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.

После драки главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Рошу и полузащитника спартаковцев Руслана Литвинова, который левой рукой хватал защитника ЦСКА за лицо и отпихивал его.

«Отдельные стычки не украшали футбол. Удар Роши? Он очень сильный защитник, но ему нужно держать эмоции при себе. Виллиан высококвалифицированный игрок в нашей лиге, против него всегда тяжело играть, но бразильцу нужно быть менее эмоциональным», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.