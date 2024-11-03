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Сегодня, 14:10

Семин об удалении Роши: «Он сильный защитник, но нужно держать эмоции при себе»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» драку в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

На 54-й минуте встречи на поле начался массовый конфликт. В ходе стычки защитник красно-синих Виллиан Роша повел себя агрессивно, схватил рукой за лицо Наиля Умярова, а затем, отбиваясь от соперников, отмахнулся рукой, нанеся удар одному из спартаковцев.

После драки главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Рошу и полузащитника спартаковцев Руслана Литвинова, который левой рукой хватал защитника ЦСКА за лицо и отпихивал его.

«Отдельные стычки не украшали футбол. Удар Роши? Он очень сильный защитник, но ему нужно держать эмоции при себе. Виллиан высококвалифицированный игрок в нашей лиге, против него всегда тяжело играть, но бразильцу нужно быть менее эмоциональным», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Юрий Семин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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