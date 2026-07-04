Хачанов уступил Коболли в третьем круге Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Коболли в матче третьего круга Уимблдона — 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Игра продолжалась 4 часа.

Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету его соперника 14 подач навылет, 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

В четвертом круге Коболли сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Флавио Коболли (Италия, 9) — Карен Хачанов (Россия, 19) — 0:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, 6:2