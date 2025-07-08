Пивоваров о назначении Карпина: «Медийность Валерия Георгиевича — дополнительный позитивный штрих в этом решении»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» отметил медийность как одну из причин приглашения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Выбор принимался в основном по спортивным причинам, но медийность Валерия Георгиевича — дополнительный позитивный штрих в этом решении. Но, естественно, это не главный фактор, мы же не медиафутбол», — сказал Пивоваров «СЭ».

Карпин подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.