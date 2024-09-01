Адиев может сменить Парфенова в «Актобе»

Как стало известно «СЭ», экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев в ближайшее время может возглавить казахстанский «Актобе».

1 сентября «Ахмат» объявил об уходе Адиева по соглашению сторон. В этот же день пост главного тренера «Актобе» покинул Дмитрий Парфенов, который возглавлял команду с декабря прошлого года.

31 августа «Актобе» дома проиграл «Елимаю» (1:3) в 19-м туре чемпионата Казахстана. Команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Кайрата» на одно очко.

Адиев тренировал «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах. По информации «СЭ», место Адиева в «Ахмате» займет экс-тренер грозненцев Сергей Ташуев, который работал в команде в сезоне-2022/23.