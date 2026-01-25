Ещенко — про Спартак: «Нужны приобретения»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил состав московской команды.

«Несмотря на то, что у красно-белых довольно сбалансированная команда, я думаю, что приобретения все же нужны. Нужен игрок в нападение. И в защиту, я думаю, тоже игрока купить надо», — сказал Ещенко в разговоре с «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Александр Козлов)