У Айртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом костей голени

У защитника «Спартака» Айртона подозрение на разрыв связок голеностопа и перелом костей голени. Если диагноз подтвердится, то бразилец может выбыть до конца сезона, сообщает Максим Никитин в своем Telegram-канале «СПАРТАК КБ ТЕЛЕГА».

Защитник «Спартака» получил травму в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1). Стадион он покидал, опираясь на костыли.

Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук наступил бразильцу шипами с размаху на голеностоп. Футболист долго лежал на газоне, пока ему оказывали помощь.

При этом главный арбитр встречи Сергей Иванов дал свисток на перерыв.