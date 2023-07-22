Кассьерра повторил достижение Кержакова и Кришито

В матче первого тура РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Оба мяча в ворота Артура Нигматуллина отправил Матео Кассьерра, который за весь прошлый чемпионат отличился всего дважды.

Колумбиец — всего третий футболист сине-бело-голубых, отметившийся дублем во встрече первого тура. В 2012 году Александр Кержаков дважды огорчил «Амкар», а в 2014-м Доменико Кришито забил два гола «Арсеналу».

Все футболисты «Зенита», которые делали дубль в матчах первого тура

Дата Игрок Гражданство Матч Голы 22.07.2012 Александр Кержаков Россия Амкар (д) — 2:0 37' (1:0), 62' (2:0) 02.08.2014 Доменико Кришито Италия Арсенал (г) — 4:0 9' (1:0), 69' (4:0) 22.07.2023 Матео Кассьерра Колумбия Пари НН (г) — 2:0 57' (1:0), 83' (2:0)

Кассьерра — второй колумбиец, сделавший дубль в стартовой игре чемпионата. Шесть лет назад результативный старт выдал Рикардо Лаборде, который принес «Краснодару» победу над «Рубином». Все по два гола в первых турах записали на свой счет 18 футболистов. Помимо колумбийцев по два дубля оформили представители Украины (Гецко и Пестряков) и Нидерландов (Промес и Вилена).

Все легионеры, которые делали дубли в матчах первого тура

Дата Игрок Гражданство Клуб Матч Голы 16.03.1997 Иван Гецко Украина Алания КАМАЗ (д) — 5:0 68' (2:0), 82' (3:0), 84' (4:0) 17.03.1997 Эдгарас Янкаускас Литва Торпедо Шинник (г) — 3:1 13' (1:0), 67' (2:1) 28.03.1998 Олег Пестряков Украина Ростсельмаш Ротор (д) — 2:2 49' (1:1), 90' (2:2) 16.03.2003 Иржи Ярошик Чехия ЦСКА Рубин (д) — 4:0 18' (1:0), 76' (3:0) 13.03.2010 Сергей Корниленко Белоруссия Томь Ростов (г) — 2:0 63' (1:0), 87' (2:0) 23.07.2012 Юра Мовсисян Армения Краснодар Рубин (д) — 2:1 41' (1:0), 61' (2:0) 16.07.2013 Георгий Пеев Болгария Амкар Томь (д) — 2:0 2' (1:0), 10' (2:0) 02.08.2014 Доменико Кришито Италия Зенит Арсенал (г) — 4:0 9' (1:0), 69' (4:0) 03.08.2014 Кевин Кураньи Германия Динамо Ростов (д) — 7:3 15' (1:0), 67' (7:2) 04.08.2014 Мачей Рыбус Польша Терек Амкар (д) — 4:0 64' (1:0), 88' (4:0) 31.07.2016 Джано Ананидзе Грузия Спартак Арсенал (д) — 4:0 6' (1:0), 34' (2:0) 31.07.2016 Квинси Промес Нидерланды Спартак Арсенал (д) — 4:0 47' (3:0), 90' (4:0) 16.07.2017 Рикардо Лаборде Колумбия Краснодар Рубин (г) — 2:1 17' (1:0), 33' (2:0) 29.07.2018 Сердар Азмун Иран Рубин Краснодар (д) — 2:1 9' (1:0), 38' (2:1) 13.07.2019 Эрик Бикфалви Румыния Урал Уфа (д) — 3:2 14' (1:0), 49' (2:0) 09.08.2020 Реми Кабелла Франция Краснодар Уфа (г) — 3:0 53' (1:0), 63' (2:0) 25.07.2021 Тонни Вилена Нидерланды Краснодар Урал (г) — 3:0 62' (1:0), 85' (2:0) 22.07.2023 Матео Кассьерра Колумбия Зенит Пари НН (г) — 2:0 57' (1:0), 83' (2:0)

В списке лучших колумбийских бомбардиров премьер-лиги Кассьерра с 17 голами занимает второе место после Джона Кордобы из «Краснодара». Также больше одного мяча записывали себе в актив Рикардо Лаборде, Хорхе Карраскаль и Вильмар Барриос, владеющий рекордом по числу игр.

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