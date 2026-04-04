«Ахмат» — «Краснодар»: обе команды остались вдесятером

«Ахмат» и «Краснодар» остались вдесятером в матче 23-го тура РПЛ.

На 90+4-й минуте красную карточку получил Исмаэл Силва. Бразильский полузащитник пропустил прошлый матч грозненцев из-за дисквалификации после удаления в матче с «Акроном» (1:1) в 21-м туре РПЛ.

Спустя несколько минут красную карточку получил полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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