«Ахмат» — «Краснодар»: Кордоба открыл счет в концовке

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Ахмата» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

На 86-й минуте забил Джон Кордоба.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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