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Сегодня, 22:19

Президент «Ахмата» Кадыров — о победе над «Ростовом»: «Концентрация была на необходимом уровне»

Алина Савинова
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Президент «Ахмата» Ахмат Кадыров отреагировал на победу грозненского клуба над «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«С победой родного клуба я поздравляю самого главного болельщика, моего дорогого отца, Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, тренерский штаб, футболистов и всех фанатов. Победа на выезде — отличный результат. В некоторых матчах чемпионата нашим игрокам крайне не везло, теряли очки на последних минутах игр. Сегодня концентрация была на необходимом уровне. Все выполнили план на игру и тренерскую установку», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также пожелал удачи грозненцам в дальнейших матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

«Ахмат» одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда набрала 9 очков и поднялась на 15-е место. В следующем туре грозненский клуб 3 ноября сыграет против «Пари НН».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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 7
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Алексей Батраков

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 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Зенит

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 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

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Факел

 8 1 2
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