Президент «Ахмата» Кадыров — о победе над «Ростовом»: «Концентрация была на необходимом уровне»

Президент «Ахмата» Ахмат Кадыров отреагировал на победу грозненского клуба над «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«С победой родного клуба я поздравляю самого главного болельщика, моего дорогого отца, Главу ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, тренерский штаб, футболистов и всех фанатов. Победа на выезде — отличный результат. В некоторых матчах чемпионата нашим игрокам крайне не везло, теряли очки на последних минутах игр. Сегодня концентрация была на необходимом уровне. Все выполнили план на игру и тренерскую установку», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также пожелал удачи грозненцам в дальнейших матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

«Ахмат» одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата России. Команда набрала 9 очков и поднялась на 15-е место. В следующем туре грозненский клуб 3 ноября сыграет против «Пари НН».