«Ахмат» — «Химки»: видеотрансляция матча РПЛ
20 мая «Ахмат» в Грозном примет «Химки» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Химки». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер».
«Ахмат» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» располагаются на 15-й строчке с 18 баллами.
14 августа 2022-го «Ахмат» победил подмосковную команду со счетом 3:1 в матче 5-го тура чемпионата России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
9
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7
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