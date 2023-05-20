«Ахмат» — «Химки»: видеотрансляция матча РПЛ

20 мая «Ахмат» в Грозном примет «Химки» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Химки». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

«Ахмат» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» располагаются на 15-й строчке с 18 баллами.

14 августа 2022-го «Ахмат» победил подмосковную команду со счетом 3:1 в матче 5-го тура чемпионата России.