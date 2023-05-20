«Оренбург» — «Зенит»: зенитовец Мантуан открыл счет в матче

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан открыл счет на 28-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.

Матео Кассьерра совершил перехват, добежал до штрафной и сделал пас вперед, а Мантуан набежал и отправил мяч в ближний угол ворот.