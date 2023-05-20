Кузьмичев назвал недальновидным решение не возрождать «Спартак-2»
Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость о «Спартаке-2».
«Решение не возрождать «Спартак-2» абсолютно недальновидное. Была информация об увеличении финансирования, и думал, что из-за этого могут спокойно пустить деньги на содержание второй команды. Если действительно руководство «Спартака» приняло такое решение, то оно неправильное. На неделе была информация, что «Спартак» летом хочет потратить на одного футболиста 15-20 млн евро. Рационально ли так тратить деньги? Мой подход таков, если уже потрачены все ресурсы, то можно точечно потратить деньги. Приоритеты неправильные у «Спартака». Молодые ребята без второй команды не смогут пройти соответствующую, квалифицированную подготовку», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».
23 мая 2022 года «Спартак» на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды. В клубе это объяснили сокращением бюджета и финансовыми сложностями.
«Спартак-2» был создан в 2013 году. На протяжении семи сезонов команда выступала в первой лиге. Лучшим ее достижением стало пятое место в сезоне-2015/16.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
9
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7