«Ахмат» — «Химки»: игрок грозненцев сыграл рукой, но пенальти правильно не назначен
На 59-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» арбитр Василий Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда удар Ильи Кухарчука задранной вверх правой рукой парировал Артем Тимофеев. Дело в том, что за секунды до этого в положении «вне игры» оказался одноклубник Кухарчука — Мохамед Конате.
В этом убедились, проведя проверку, видеоассистенты Владимир Москалев и Денис Березнов. Они сообщили об этом Казарцеву, тот назначил свободный удар в сторону ворот «Химок».
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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