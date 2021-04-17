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Судейство

«Ахмат» — «Химки»: игрок грозненцев сыграл рукой, но пенальти правильно не назначен

16:05
«Ахмат» — «Химки». «Ахмат» — «Химки». «Ахмат» — «Химки». «Ахмат» — «Химки».
«Ахмат» — «Химки».
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На 59-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» — «Химки» арбитр Василий Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда удар Ильи Кухарчука задранной вверх правой рукой парировал Артем Тимофеев. Дело в том, что за секунды до этого в положении «вне игры» оказался одноклубник Кухарчука — Мохамед Конате.

В этом убедились, проведя проверку, видеоассистенты Владимир Москалев и Денис Березнов. Они сообщили об этом Казарцеву, тот назначил свободный удар в сторону ворот «Химок».

(Александр Бобров)

Ахмат — Химки

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