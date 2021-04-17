«Ахмат» победил «Химки» на своем поле

«Ахмат» одержал победу над «Химками» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Команда из Грозного выиграла со счетом 3:1.

В первом тайме отличились Евгений Харин и Владимир Ильин. Причем в промежутке между голами Ильин еще не реализовал пенальти, не сумев переиграть вратаря.

Во второй тайме шикарный гол ударом через себя забил Георгий Мелкадзе. В концовке встречи гол престижа в составе гостей забил Брайан Идову.

«Ахмат» набрал 35 очков и вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Химки» остались на 8-й строчке (38 очков).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Химки» — 3:1 (2:0)

Голы: Харин, 25 (1:0). Ильин, 44 (2:0). Мелкадзе, 65 (3:0). Идову, 88 (3:1).

Нереализованный пенальти: Ильин, 34 (вратарь)

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Богосавац, Анхель, Нижич (Пуцко, 78), Ненахов, Ильин (Садулаев, 78), Швец, Харин (Бериша, 49), Исмаэл (Тимофеев, 38), Алмаси (Мелкадзе, 64).

«Химки»: Лантратов, Логашов, Идову, Тихий, Данилкин (Кухарчук, 49), Дагерстоль, Мирзов (Корян, 87), Трошечкин (Глушенков, 49), Камышев, Боженов, Себай (Конате, 49).

Предупреждения: Харин, 9. Ненахов, 30. Себай, 38. Данилкин, 44. Алмаси, 56. Тимофеев, 75. Идову, 90. Швец, 90. Садулаев, 90+4.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Москалев (Воронеж). Березнов (Москва).

17 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».