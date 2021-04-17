Денис Мацуев: «Спартак» ждут тяжелейшие матчи, нужно вернуть мартовский фарт»

Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Последняя игра с «Локомотивом» окончилась печально, но мы идем дальше и «Спартак» будет бороться дальше, надо удержать второе место для выхода в ЛЧ, — рассказал Мацуев «СЭ». - Тем более, как для меня, так и для «Спартака» цифра «два» не вяжется с тем, что нам надо стать вторыми, но в этом сезоне получится, скорее всего, так. Матчи предстоят абсолютно тяжелейшие. «Спартаку» надо вернуть тот фарт, который был, и то движение нападающих, как в марте, когда мы показывали феерический футбол. С «Уфой» всегда тяжело играть. Эта команда хорошо обороняется, и мы надеемся, что одержим победу в этом и оставшихся матчах»,

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится в воскресенье, 18 апреля, начало - в 19.00. Красно-белые находятся на втором месте в турнирной таблице с 47 очками, опережая на одно очко ЦСКА и «Локомотив». Уфимцы (17 очков) — 15-е

(Ангелина Коляда)