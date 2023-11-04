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Сегодня, 15:30

«Ахмат» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Факел» начнется в 16.25 на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Мохамед Конате.
Мохамед Конате.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4 ноября «Ахмат» на домашнем стадионе «Ахмат Арена» сыграет против «Факела» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. В субботу встреча пройдет в городе Грозный. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» в прямом эфире покажет видеотрансляцию противостояния «Ахмат» — «Факел». Начало — в 16.25 мск.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Коллектив тренера Мирослава Ромащенко с 12 баллами располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Воронежская команда Сергея Ташуева с 15 очками занимает 12-е место.

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Деменко считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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