Видеотрансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Факел» начнется в 16.25 на «Матч Премьер»

4 ноября «Ахмат» на домашнем стадионе «Ахмат Арена» сыграет против «Факела» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. В субботу встреча пройдет в городе Грозный. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» в прямом эфире покажет видеотрансляцию противостояния «Ахмат» — «Факел». Начало — в 16.25 мск.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Коллектив тренера Мирослава Ромащенко с 12 баллами располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Воронежская команда Сергея Ташуева с 15 очками занимает 12-е место.

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