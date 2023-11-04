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Сегодня, 15:30

Деменко считает «Краснодар» фаворитом в матче с «Крыльями Советов»

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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче 14-го тура чемпионата РПЛ, где «быки» сыграют с «Крыльями Советов».

«Краснодарцы играют дома и, естественно, не захотят уступать первую позицию «Зениту», но и «Крылья» стали амбициозной командой, — цитирует Деменко metaratings.ru. — Матч будет интересный, ведь обе команды играют в атакующий футбол, поэтому я думаю, что будет очень много забитых мячей. Фаворит — «Краснодар», но «Крылья» могут дать бой».

Игра состоится 5 ноября в 14.00 по московскому времени.

После 13-ти туров краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Самарцы идут на 3-м месте с 22 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-krasnodar-favorit-matcha-s-krylyami-no-samarcy-mogut-dat-boi-302075/
Максим Деменко
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Камоцци считает, что Абаскаль не способен найти подход к Соболеву
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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