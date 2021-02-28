«Ахмат» — «Динамо»: где смотреть матч чемпионата России
В воскресенье, 28 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В первом круге московский клуб обыграл соперника со счетом 1:0. «Динамо» не проигрывает «Ахмат» с 2017 года. В турнирной таблице столичная команда расположилась на 7-м месте, «Ахмат» идет на 11-й строчке.
Следить за матчем «Ахмат» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Динамо»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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