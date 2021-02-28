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«Ахмат» — «Динамо»: где смотреть матч чемпионата России

15:00
«Ахмат» на своем поле примет «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Ахмат» на своем поле примет «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 28 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге московский клуб обыграл соперника со счетом 1:0. «Динамо» не проигрывает «Ахмат» с 2017 года. В турнирной таблице столичная команда расположилась на 7-м месте, «Ахмат» идет на 11-й строчке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Динамо»

Ахмат — Динамо

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