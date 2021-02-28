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«Спартак» — «Рубин»: Зобнин удален в конце первого тайма

14:52
Зобнин удален в конце первого тайма. Фото "СЭ"
Зобнин удален в конце первого тайма. Фото "СЭ"
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«Спартак» в самом конце матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» остался в меньшинстве. На 45+3-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален Роман Зобнин.

Вице-капитан красно-белых на чужой половине поля ударил сзади по ногам Дениса Макарова.

Счет в матче пока ничейный — 0:0.

Следить за матчем «Спартак» — «Рубин» можно в онлайн-трансляции «СЭ»

Спартак — Рубин

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