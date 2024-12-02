Московское «Динамо» ушло от поражения в матче с «Ахматом», Лещук забил в добавленное время
Ошибка Шелии после удара Лещука принесла «Динамо» ничью в матче с «Ахматом»
Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» в матче 17-го тура РПЛ — 1:1.
У хозяев гол на 22-й минуте забил Максим Самородов. В добавленное время вратарь бело-голубых Игорь Лещук сравнял счет после грубой ошибки голкипера грозненцев Гиорги Шелии, который не попал по мячу опускающемуся в ворота.
«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 10 очков и занимает 15-ю строчку.
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|
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|
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|
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|7
|7
|21-31
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|
14
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|17
|2
|8
|7
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|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
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|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
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|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
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|1
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