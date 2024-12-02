Московское «Динамо» ушло от поражения в матче с «Ахматом», Лещук забил в добавленное время

Ошибка Шелии после удара Лещука принесла «Динамо» ничью в матче с «Ахматом»

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» в матче 17-го тура РПЛ — 1:1.

У хозяев гол на 22-й минуте забил Максим Самородов. В добавленное время вратарь бело-голубых Игорь Лещук сравнял счет после грубой ошибки голкипера грозненцев Гиорги Шелии, который не попал по мячу опускающемуся в ворота.

«Динамо» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» набрал 10 очков и занимает 15-ю строчку.