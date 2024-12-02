Кандидатуру Дюкова на пост главы РФС выдвинули 12 членов организации

Двенадцать членов Российского футбольного союза (РФС) выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента организации, сообщает пресс-служба союза.

Отмечается, что прием документов от членов РФС о кандидатах на эту должность продолжится до 24 декабря.

Выборы президента и нового состава исполкома Российского футбольного союза пройдут 2 февраля 2025 года.

Дюков занимает пост главы РФС с 2019 года. До этого он являлся председателем совета директоров «Зенита».